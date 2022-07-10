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Посол США відвідала Макарів

Роман ПетренкоНеділя, 10 липня 2022, 23:37
Посол США відвідала Макарів
брінк, ФОТО: SK.USEMBASSY.GOV

Посол Сполучених штатів в Україні Бріджіт Брінк відвідала селище Макарів у Київській області, яке постраждало внаслідок нападу росіян.

Джерело: Брінк у Twitter

Пряма мова Брінк: ""Я перебуваю тут, у Макарові, де точилися одні з найзапекліших боїв на початку війни Росії проти України.

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Місцеві мешканці тут відбивалися 34 дні. І я мала нагоду почути жахливі, моторошні історії про молодих та літніх людей.

Сьогодні я перебуваю тут у контексті зобов'язань президента Байдена, конгресу США та американського народу про надання Україні гуманітарної допомоги на 1 млрд доларів".

Деталі: Брінк запевнила, що США будуть разом з Україною стільки, скільки буде потрібно.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Місяць тому Брінк відвідала Бородянку.

Теми: СШАКиївська область
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