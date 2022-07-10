Посол США відвідала Макарів

Посол Сполучених штатів в Україні Бріджіт Брінк відвідала селище Макарів у Київській області, яке постраждало внаслідок нападу росіян.

Джерело: Брінк у Twitter

Пряма мова Брінк: ""Я перебуваю тут, у Макарові, де точилися одні з найзапекліших боїв на початку війни Росії проти України.

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Місцеві мешканці тут відбивалися 34 дні. І я мала нагоду почути жахливі, моторошні історії про молодих та літніх людей.

Сьогодні я перебуваю тут у контексті зобов'язань президента Байдена, конгресу США та американського народу про надання Україні гуманітарної допомоги на 1 млрд доларів".

Деталі: Брінк запевнила, що США будуть разом з Україною стільки, скільки буде потрібно.

ВІДЕО ДНЯ

Глибоко зворушена розповідями тих, хто постраждав від жорстоких нападів росіян на Макарів. Пишаюся гуманітарною допомогою США, завдяки якій люди можуть відбудовуватися та одужувати. pic.twitter.com/H2UgzBRCsZ — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 10, 2022

Нагадаємо: Місяць тому Брінк відвідала Бородянку.