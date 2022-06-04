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Посол США відвідала понищену війною Бородянку

"Європейська правда"Субота, 4 червня 2022, 20:44

Нова посол США в Україні Бріджит Брінк відвідала Бородянку, яка зазнала катастрофічних руйнувань під час бойових дій у перші тижні повномасштабної війни.

Як пише "Європейська правда", про це посол повідомила у своєму Twitter.

"Містечко стало свідком звірств, скоєних під час жорстокої війни Росії, включаючи сім’ї, убиті у власних будинках. Це лише зміцнює мою рішучість зробити все можливе, щоб притягнути до відповідальності винних у цих жахливих злочинах", - прокоментувала Бріджит Брінк.

Нагадаємо, новопризначена посол США Бріджит Брінк прибула до Києва 29 травня. У перші дні після приїзду вона відвідала також аеропорт Гостомеля, де у перші дні війни намагався закріпитися російський десант.

Перед тим, як Сенат США 19 травня Сенат США одноголосно затвердив її на посаду посла Сполучених Штатів в Україні, Штати не мали посла в Україні вже три роки. Останнього затвердженого Сенатом посла в Україні Марі Йованович тодішній президент Дональд Трамп усунув у 2019 році, домагаючись розслідування щодо своїх політичних суперників. Ця сага призвела до першого імпічменту Трампа.

Бріджит Брінк працювала на кількох посадах у дипломатичному корпусі, в тому числі була заступником помічника секретаря в Бюро з питань Європи та Євразії Держдепартаменту. Вона розмовляє російською, працювала в посольствах США в Сербії, Кіпрі, Грузії та Узбекистані.

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Теми: СШАКиївська областьвійна
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