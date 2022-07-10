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Посол США посетила Макаров

Роман ПетренкоВоскресенье, 10 июля 2022, 23:37
бринк, ФОТО: SK.USEMBASSY.GOV

Посол Соединенных штатов в Украине Бриджит Бринк посетила поселок Макаров в Киевской области, пострадавший в результате нападения россиян.

Источник: Бринк в Twitter

Прямая речь Бринк: ""Я нахожусь здесь, в Макарове, где шли одни из самых ожесточенных боев в начале войны России против Украины.

Местные жители здесь отбивались 34 дня. И я имела возможность услышать ужасные, жуткие истории о молодых и пожилых людях.

Сегодня я нахожусь здесь в контексте обязательств президента Байдена, конгресса США и американского народа о предоставлении Украине гуманитарной помощи на 1 млрд долларов".

Детали: Бринк заверила, что США будут вместе с Украиной столько, сколько потребуется.

Напомним: Месяц назад Бринк посетила Бородянку

Темы: СШАКиевская область
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