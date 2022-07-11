Голова британського МЗС претендує на пост прем'єра

Міністр закордонних справ Ліз Трасс балотуватиметься на посаду прем’єра Британії.

Джерело: Sky News, Трасс у The Daily Telegraph

Деталі: Відтак Трасс – десята кандидатка, що оголосила про балотування.

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Трасс сказала, що "почне скорочувати податки з першого дня", якщо стане прем'єр-міністром. Зокрема вона скасує підвищення стягнень на національне страхування, яке відбулося у квітні. За її словами, податкова система має сприяти залученню бізнесу та інвестиції у Британію.

Нагадаємо: Міністр оборони Британії Бен Воллес є явним фаворитом серед членів Консервативної партії на роль наступного прем’єра.

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