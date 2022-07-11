Голова британського МЗС претендує на пост прем'єра

Міністр закордонних справ Ліз Трасс балотуватиметься на посаду прем’єра Британії.

Джерело: Sky News, Трасс у The Daily Telegraph

Деталі: Відтак Трасс – десята кандидатка, що оголосила про балотування.

Трасс сказала, що "почне скорочувати податки з першого дня", якщо стане прем'єр-міністром. Зокрема вона скасує підвищення стягнень на національне страхування, яке відбулося у квітні. За її словами, податкова система має сприяти залученню бізнесу та інвестиції у Британію.

Нагадаємо: Міністр оборони Британії Бен Воллес є явним фаворитом серед членів Консервативної партії на роль наступного прем’єра.

Передісторія:

7 липня Борис Джонсон оголосив, що йде у відставку з поста лідера Консервативної партії, але планує залишитися прем’єр-міністром до обрання нового лідера.

У Консервативній партії планують обрати нового прем'єра на початку вересня, коли Палата громад повернеться з літніх канікул.