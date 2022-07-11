Глава британского МИД претендует на пост премьера

Министр иностранных дел Лиз Трасс будет баллотироваться на должность премьера Британии.

Источник: Sky News, Трасс в The Daily Telegraph

Детали: Следовательно Трасс – десятая кандидатка, объявившая о баллотировании.

Трасс сказала, что "начнет сокращать налоги с первого дня", если станет премьер-министром. В частности, она отменит повышение взысканий на национальное страхование, которое произошло в апреле. По ее словам, налоговая система должна способствовать привлечению бизнеса и инвестициям в Британию.

Напомним: Министр обороны Британии Бен Уоллес является явным фаворитом среди членов Консервативной партии на роль следующего премьера.

Предыстория:

7 июля Борис Джонсон объявил, что уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии, но планирует остаться премьер-министром до избрания нового лидера.

В Консервативной партии планируют избрать нового премьера в начале сентября, когда Палата общин вернется с летних каникул.