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Глава британского МИД претендует на пост премьера

Анастасия КалатурПонедельник, 11 июля 2022, 04:25
ФОТО: GETTY

Министр иностранных дел Лиз Трасс будет баллотироваться на должность премьера Британии.

Источник: Sky News, Трасс в The Daily Telegraph

Детали: Следовательно Трасс – десятая кандидатка, объявившая о баллотировании.

Трасс сказала, что "начнет сокращать налоги с первого дня", если станет премьер-министром. В частности, она отменит повышение взысканий на национальное страхование, которое произошло в апреле. По ее словам, налоговая система должна способствовать привлечению бизнеса и инвестициям в Британию.

Напомним: Министр обороны Британии Бен Уоллес является явным фаворитом среди членов Консервативной партии на роль следующего премьера.

Предыстория:

  • 7 июля Борис Джонсон объявил, что уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии, но планирует остаться премьер-министром до избрания нового лидера.
  • В Консервативной партии планируют избрать нового премьера в начале сентября, когда Палата общин вернется с летних каникул.

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Темы: Великобритания
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