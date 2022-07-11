ЗСУ показали відео зі звільненої Іванівки на Херсонщині

Військові Збройних сил звільнили від окупантів село Іванівка на Херсонщині та оприлюднили відео з села.

Джерело: 60-та окрема піхотна бригада

Деталі: Українським військовим вдалося взяти під контроль черговий населений пункт. Від російських окупантів у Іванівці залишилася лише знищена військова техніка.

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Зазначається, що українські воїни налагоджують комунікацію з місцевим населенням та надають допомогу тим, хто її потребує.

Нагадаємо: Жителям окупованої Херсонщини варто виїхати з області, а хто не може – готуватися до бойових дій, шукати укриття, воду та їжу, заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.