ВСУ показали видео из освобожденной Ивановки в Херсонской области

Военные Вооруженных сил освободили от оккупантов село Ивановка Херсонской области и опубликовали видео с села..

Источник: 60-я отдельная пехотная бригада

Детали: Украинским военным удалось взять под контроль очередной населенный пункт. От российских оккупантов в Ивановке осталась только уничтоженная военная техника.

Отмечается, что украинские воины налаживают коммуникацию с местным населением и оказывают помощь нуждающимся.

Напомним: Жителям оккупированной Херсонщины следует выехать из области, а кто не может – готовиться к боевым действиям, искать укрытие, воду и еду, заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.