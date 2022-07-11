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ВСУ показали видео из освобожденной Ивановки в Херсонской области

Роман ПетренкоПонедельник, 11 июля 2022, 08:57
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Военные Вооруженных сил освободили от оккупантов село Ивановка Херсонской области и опубликовали видео с села..

Источник: 60-я отдельная пехотная бригада

Детали: Украинским военным удалось взять под контроль очередной населенный пункт. От российских оккупантов в Ивановке осталась только уничтоженная военная техника.

Отмечается, что украинские воины налаживают коммуникацию с местным населением и оказывают помощь нуждающимся.

Напомним: Жителям оккупированной Херсонщины следует выехать из области, а кто не может – готовиться к боевым действиям, искать укрытие, воду и еду, заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

Темы: Херсонская областьВооруженные силыоккупациявойна
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