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У Мелітополі заявили про замах на колаборанта Сігуту: його дім обстріляли

Олена РощінаПонеділок, 11 липня 2022, 10:30
Андрій Сігута, фото з telegram РИА Мелитополь

В окупованому росіянами Мелітополі Запорізької області повідомляють про спробу замаху на колаборанта Росії Андрія Сігуту.

Джерело: колаборанти Олексій Селіванов та Володимир Рогов у Telegram

Пряма мова Селіванова: "Сьогодні вночі український режим зробив спробу замаху на голову адміністрації Мелітопольського району Андрія Сігуту. На щастя, він не постраждав та продовжує трудову діяльність, незважаючи на погрози з українського боку".

Деталі: Селіванов, який називає себе заступником начальника ГУ МВС у Запорізькій області, повідомив, що на місці ведуться "оперативно-слідчі дії".

Він пригрозив, що ті, хто намагається "дестабілізувати мирне життя" на окупованих територіях, будуть покарані.

Рогов як "член головної ради ВДА Запорізької області" заявив про ліквідацію "диверсанта", який вчинив замах на "главу Мелітопольського району".

За його словами, вночі "диверсант" обстріляв будинок Сігути, після чого спробував сховатися в лісистій місцевості у передмісті Мелітополя.

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Рогов заявив, що "злочинець був виявлений, при затриманні чинив збройний опір – вогнем у відповідь отримав поранення, несумісні з життям".

Окупанти шукають "поплічників терориста (від) Зеленського".

Нагадаємо: Андрій Сігута – представник партії ОПЗЖ. За даними "РИА Мелітополь", він є ставлеником відомого друга Євгена Балицького – бізнесмена Сергія Желєва.

У червні Андрій Сігута хвалився постачанням мелітопольської черешні до окупованого вже 8 років Криму

УП, доповнено
Теми: Мелітопольвійнаколаборація
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