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В Мелитополе заявили о покушении на коллаборанта Сигуту: его дом обстреляли

Елена РощинаПонедельник, 11 июля 2022, 10:30
Андрей Сигута, фото из telegram РИА Мелитополь

В оккупированном россиянами Мелитополе Запорожской области сообщают о попытке покушения на коллаборанта России Андрея Сигуту.

Источник: коллаборанты Алексей Селиванов и Владимир Рогов в Telegram

Прямая речь Селиванова: Сегодня ночью украинский режим совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. К счастью, он не пострадал и продолжает трудовую деятельность, несмотря на угрозы с украинской стороны".

Детали: Селиванов, который называет себя заместителем начальника ГУ МВД по Запорожской области, сообщил, что на месте ведутся "оперативно-следственные действия". 

Он пригрозил, что те, кто пытается "дестабилизировать мирную жизнь" на оккупированных территориях, будут наказаны.

Рогов как "член главного совета ВГА Запорожской области" заявил о ликвидации "диверсанта", который покушался на "главу Мелитопольского района".

По его словам, ночью "диверсант" обстрелял дом Сигуты, после чего попытался скрыться в лесистой местности в пригороде Мелитополя.

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Рогов заявил, что "преступник был обнаружен, при задержании оказал вооружённое сопротивление – ответным огнём получил ранения, несовместимые с жизнью.

Оккупанты ищут "пособников террориста (от) Зеленского".

Напомним: Андрей Сигута – представитель партии ОПЗЖ. По данным "РИА Мелитополь", он является ставленником известного друга Евгений Балицкого –  бизнесмена Сергея Желева.

В июне Андрей Сигута хвастался поставками мелитопольской черешни в оккупированный уже 8 лет Крым.

УП, дополнено
Темы: Мелитопольвойнаколлаборационизм
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