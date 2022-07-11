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У Росії ліквідують "Профспілку журналістів" через публікацію про війну

Роман ПетренкоПонеділок, 11 липня 2022, 10:48
У Росії ліквідують Профспілку журналістів через публікацію про війну
фото ілюстративне

Прокуратура Москви звернулася до Мосміськсуду, вимагаючи ліквідувати "Профспілку журналістів та працівників ЗМІ".

Джерело: "Ведомости" з посиланням на матеріали суду

Деталі: 4 липня суд призупинив роботу профспілки після того, як було заведено адміністративну справу за статтею "про дискредитацію армії РФ".

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Приводом стало "розміщення на сайті організації публікації, що містить недостовірні відомості про хід спеціальної військової операції із захисту ДНР і ЛНР, спрямовані на дискредитацію використання Збройних сил РФ".

Прокуратура заявила, що діяльність профспілки "завдає шкоди громадському порядку та громадській безпеці, суспільству та державі".

Профспілка не була проінформована про позов

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Довідково: Профспілка журналістів була заснована групою працівників ЗМІ у 2016 році.

Повідомляється, що профспілка захищала репортерів, затриманих на акціях протесту, заступалася за оголошених іноагентами журналістів, заявляла про випадки тиску на ЗМІ та їхніх співробітників після початку війни.

Теми: Росіяпропагандавійнамедіа
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