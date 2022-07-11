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У Росії ліквідують "Профспілку журналістів" через публікацію про війну

Роман ПетренкоПонеділок, 11 липня 2022, 10:48
фото ілюстративне

Прокуратура Москви звернулася до Мосміськсуду, вимагаючи ліквідувати "Профспілку журналістів та працівників ЗМІ".

Джерело: "Ведомости" з посиланням на матеріали суду

Деталі: 4 липня суд призупинив роботу профспілки після того, як було заведено адміністративну справу за статтею "про дискредитацію армії РФ".

Приводом стало "розміщення на сайті організації публікації, що містить недостовірні відомості про хід спеціальної військової операції із захисту ДНР і ЛНР, спрямовані на дискредитацію використання Збройних сил РФ".

Прокуратура заявила, що діяльність профспілки "завдає шкоди громадському порядку та громадській безпеці, суспільству та державі".

Профспілка не була проінформована про позов

Довідково: Профспілка журналістів була заснована групою працівників ЗМІ у 2016 році.

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Повідомляється, що профспілка захищала репортерів, затриманих на акціях протесту, заступалася за оголошених іноагентами журналістів, заявляла про випадки тиску на ЗМІ та їхніх співробітників після початку війни.

Теми: Росіяпропагандавійнамедіа
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