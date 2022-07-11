Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В России ликвидируют "Профсоюз журналистов" из-за публикации о войне

Роман ПетренкоПонедельник, 11 июля 2022, 10:48
фото иллюстративное

Прокуратура Москвы обратилась в Мосгорсуд, требуя ликвидировать "Профсоюз журналистов и работников СМИ". 

Источник: "Ведомости" со ccылкой на материалы суда

Детали: 4 июля суд приостановил работу профсоюза, после того как было заведено административное дело по статье "о дискредитации армии РФ".

Поводом стало "размещение на сайте организации публикации, содержащей недостоверные сведения о ходе специальной военной операции по защите "ДНР" и "ЛНР", направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ".

Прокуратура заявила, что деятельность профсоюза "причиняет вред общественному порядку и общественной безопасности, обществу и государству".

Профсоюз не был проинформирован об иске

Справка: Профсоюз журналистов был основан группой работников СМИ в 2016 году.

ВИДЕО ДНЯ

Сообщается, что профсоюз защищал репортеров, задержанных на акциях протеста, заступался за объявленных иноагентами журналистов, заявлял о случаях давления на СМИ и их сотрудников после начала войны.

Темы: Росcияпропагандавойнамедиа
Главное сегодня

Часов Яр: количество погибших возросло до 34

видео, фотоНиколаев подвергся массированному ракетному обстрелу – 12 раненых

Новая Каховка: В ВСУ подтвердили уничтожение склада с боеприпасами

США: Иран собирается передать России беспилотники и обучить военных

Зеленский: передача турбины для России – опасный прецедент

Стало известно, когда в Британии определятся с преемником Джонсона

Все новости...
Росcия
"Альфа-Банк" меняет название на "Сенс Банк"
Германия перестала получать газ по "Северному потоку-1" из-за плановых работ
Британская разведка: истощение войск – возможно наибольшая проблема РФ с личным составом
Последние новости
10:34
В США боятся, что без ограничения цен на нефть она подорожает на 40%
10:17
фотоРогозин показал ядерную ракету "Сармат" и снова заявил о серийном производстве
10:02
До войны Украина покупала у России и Беларуси 75% стекла. Что теперь?
10:01
Британская разведка: Россия прибегает к нетрадиционному рекрутингу из-за потерь в Украине
09:59
Правительственный кризис угрожает обязательству Словакии увеличить расходы на оборону
09:53
фотоВ Киеве разоблачили торговцев оружием: изъяли 15 автоматов
09:24
Ребенок проглотил посторонний предмет. Что делать – объясняют врачи "Охматдита"
09:24
Правительство Литвы одобрило пакет помощи в 10 млн евро для восстановления Украины
09:07
ВСУ уже уничтожили 37 470 российских оккупантов
09:05
Рост населения в мире замедлился до самого низкого уровня с 1950 года
Все новости...