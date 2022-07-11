В России ликвидируют "Профсоюз журналистов" из-за публикации о войне

Прокуратура Москвы обратилась в Мосгорсуд, требуя ликвидировать "Профсоюз журналистов и работников СМИ".

Источник: "Ведомости" со ccылкой на материалы суда

Детали: 4 июля суд приостановил работу профсоюза, после того как было заведено административное дело по статье "о дискредитации армии РФ".

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Поводом стало "размещение на сайте организации публикации, содержащей недостоверные сведения о ходе специальной военной операции по защите "ДНР" и "ЛНР", направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ".

Прокуратура заявила, что деятельность профсоюза "причиняет вред общественному порядку и общественной безопасности, обществу и государству".

Профсоюз не был проинформирован об иске

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Справка: Профсоюз журналистов был основан группой работников СМИ в 2016 году.

Сообщается, что профсоюз защищал репортеров, задержанных на акциях протеста, заступался за объявленных иноагентами журналистов, заявлял о случаях давления на СМИ и их сотрудников после начала войны.