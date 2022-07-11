Окупанти знову вдарили по Харкову з реактивних систем: 3 загиблих, 31 постраждалий

Російські загарбники вчергове обстрілюють Харків з реактивних систем залпового вогню, загинуло 3 громадян, ще 28 постраждали, включаючи 16-річну дитину.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєнубов у Telegram, Харківська міська рада у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "Російські окупанти завдали удари, попередньо, реактивними системами залпового вогню".

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Деталі: За словами Синєгубова, кількість постраждалих від ранкового обстрілу зросла до 31 людини, з яких 2 дітей, 4 та 16 років. 3 людей загинуло. Усі служби оперативно реагують та працюють на місцях.

За даними Харківської міськради, через артилерійські обстріли тимчасово зупинили роботу деяіх маршрути громадського транспорту, а також одна з ліній метрополітену: тимчасово не курсують потяги Салтівської лінії метро, а також трамвай №8, автобус №52 та тролейбуси №19, 20, 24, 35, 267.

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Що було раніше: В Харкові вночі 11 липня було три вибухи, перший вибух пролунав о 3:32. За даними ДСНС, російська ракета влучила в житлову шестиповерхівку у центральній частині Харкова. За фактами обстрілів прокуратура розпочала кримінальне провадження.