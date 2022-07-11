Оккупанты снова ударили по Харькову из реактивных систем: 3 погибших, 31 пострадавший

Российские захватчики в очередной раз обстреливают Харьков из реактивных систем залпового огня, погибли 3 граждан, еще 28 пострадали, включая 16-летнего ребенка.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синенубов в Telegram, Харьковский городской совет в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Российские оккупанты нанесли удары, предварительно, реактивными системами залпового огня".

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Детали: По словам Синегубова, количество пострадавших от утренних обстрелов возросло до 31 человека, из которых 2 детей, 4 и 16 лет. Все службы оперативно реагируют и работают на местах.

По данным Харьковского городского совета, из-за артиллерийских обстрелов временно остановили работу некоторые маршруты общественного транспорта, а также одна из линий метрополитена: временно не курсируют поезда Салтовской линии метро, а также трамвай №8, автобус №52 и троллейбусы №19, 20, 24, 35, 267.

Что предшествовало: В Харькове ночью 11 июля было три взрыва, первый взрыв прогремел в 3:32. По данным ГСЧС, российская ракета попала в жилую шестиэтажку в центральной части Харькова. По фактам обстрелов прокуратура начала уголовное производство.