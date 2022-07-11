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Трофейний російський "Панцир" воює на боці України та знищив першу ціль

Роман ПетренкоПонеділок, 11 липня 2022, 15:49
Трофейний російський Панцир воює на боці України та знищив першу ціль

Затрофеєний збройними силами російський "Панцир-С1" уже воює на боці України та знищив першу ворожу ціль.

Джерело: Міноборони

Дослівно: "Наші зенітники успішно експлуатують трофейну техніку. Захоплений українськими військовими в бою російський самохідний зенітно-ракетний гарматний комплекс "Панцир С-1" уже знаходиться на бойовому чергуванні сил вітчизняних ППО.

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До його автоматичних гармат підходять 30-міліметрові снаряди, що є в нас на озброєнні.

Тепер цей російський "Панцир" воює на боці України й уже збив першу ворожу ціль, каже речник Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

Трофейна техніка прикриватиме цивільні та військові об’єкти від засобів повітряного нападу російських окупантів.

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Теми: Збройні силиМіноборонизброявійна
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