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Трофейний російський "Панцир" воює на боці України та знищив першу ціль

Роман ПетренкоПонеділок, 11 липня 2022, 15:49

Затрофеєний збройними силами російський "Панцир-С1" уже воює на боці України та знищив першу ворожу ціль.

Джерело: Міноборони

Дослівно: "Наші зенітники успішно експлуатують трофейну техніку. Захоплений українськими військовими в бою російський самохідний зенітно-ракетний гарматний комплекс "Панцир С-1" уже знаходиться на бойовому чергуванні сил вітчизняних ППО.

До його автоматичних гармат підходять 30-міліметрові снаряди, що є в нас на озброєнні.

Тепер цей російський "Панцир" воює на боці України й уже збив першу ворожу ціль, каже речник Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

Трофейна техніка прикриватиме цивільні та військові об’єкти від засобів повітряного нападу російських окупантів.

Теми: Збройні силиМіноборонизброявійна
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