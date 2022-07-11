Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трофейный "Панцирь" воюет на стороне Украины и уничтожил первую цель

Роман ПетренкоПонедельник, 11 июля 2022, 15:49
Трофейный Панцирь воюет на стороне Украины и уничтожил первую цель

Затрофеенный вооруженными силами российский "Панцирь-С1" уже сражается на стороне Украины и уничтожил первую вражескую цель.

Источник: Минобороны

Дословно: "Наши зенитчики успешно эксплуатируют трофейную технику. Захваченный украинскими военными в бою российский самоходный зенитно-ракетный пушечный комплекс "Панцирь С-1" уже находится на боевом дежурстве сил отечественных ПВО.

Реклама:

К его автоматическим орудиям подходят 30-миллиметровые снаряды, которые есть у нас на вооружении.

Теперь этот "Панцирь" воюет на стороне Украины и сбил первую вражескую цель, говорит спикер Командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

Трофейная техника будет прикрывать гражданские и военные объекты от средств воздушного нападения российских оккупантов.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Вооруженные силыМинобороныоружиевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Вооруженные силы
Обстрел "Десны" в 2022: погибших признали "пропавшими без вести", а нарушения в части умолчали
Защитники имели успех в направлении Вербового на юге – Генштаб
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Последние новости
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
Все новости...
Реклама: