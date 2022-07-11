Трофейный "Панцирь" воюет на стороне Украины и уничтожил первую цель
Понедельник, 11 июля 2022, 15:49
Затрофеенный вооруженными силами российский "Панцирь-С1" уже сражается на стороне Украины и уничтожил первую вражескую цель.
Источник: Минобороны
Дословно: "Наши зенитчики успешно эксплуатируют трофейную технику. Захваченный украинскими военными в бою российский самоходный зенитно-ракетный пушечный комплекс "Панцирь С-1" уже находится на боевом дежурстве сил отечественных ПВО.
К его автоматическим орудиям подходят 30-миллиметровые снаряды, которые есть у нас на вооружении.
Теперь этот "Панцирь" воюет на стороне Украины и сбил первую вражескую цель, говорит спикер Командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.
Трофейная техника будет прикрывать гражданские и военные объекты от средств воздушного нападения российских оккупантов.
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