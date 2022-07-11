Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін вирішив спростити отримання громадянства Росії для всіх українців

"Українська правда"Понеділок, 11 липня 2022, 16:06
Путін вирішив спростити отримання громадянства Росії для всіх українців
скріншот

Президент країни-агресора Владімір Путін підписав указ про спрощений порядок надання громадянства Росії для всіх українців.

Джерело: портал правової інформації РФ

Дослівно: "Встановити, що громадяни України, Донецької народної республіки та Луганської народної республіки та особи без громадянства, які постійно проживають на території Донецької народної республіки, Луганської народної республіки чи України… мають право звернутися із заявами про прийом до громадянства Російської Федерації у спрощеному порядку".

Реклама:
 

Що було раніше:

  • 25 травня Путін підписав указ про спрощений прийом у громадянство Росії мешканців окупованих територій Херсонської та Запорізької областей України.
  • 30 травня Путін підписав указ про спрощений прийом у громадянство Росії українських дітей-сиріт або тих, хто залишився без батьківського піклування, зокрема на тимчасово окупованих територіях.

Теми: УкраїнагромадянствоПутінРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Україна
Пентагон про контрнаступ: ЗСУ повільно просуваються вперед та відбивають атаки
Кулеба та Столтенберг обговорили вступ України до НАТО
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Останні новини
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
Усі новини...
Реклама: