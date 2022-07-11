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Путін вирішив спростити отримання громадянства Росії для всіх українців

"Українська правда"Понеділок, 11 липня 2022, 16:06
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Президент країни-агресора Владімір Путін підписав указ про спрощений порядок надання громадянства Росії для всіх українців.

Джерело: портал правової інформації РФ

Дослівно: "Встановити, що громадяни України, Донецької народної республіки та Луганської народної республіки та особи без громадянства, які постійно проживають на території Донецької народної республіки, Луганської народної республіки чи України… мають право звернутися із заявами про прийом до громадянства Російської Федерації у спрощеному порядку".

 

Що було раніше:

  • 25 травня Путін підписав указ про спрощений прийом у громадянство Росії мешканців окупованих територій Херсонської та Запорізької областей України.
  • 30 травня Путін підписав указ про спрощений прийом у громадянство Росії українських дітей-сиріт або тих, хто залишився без батьківського піклування, зокрема на тимчасово окупованих територіях.

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Теми: УкраїнагромадянствоПутінРосія
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