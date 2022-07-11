Путин решил упростить получение гражданства России для всех украинцев

Президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства России для всех украинцев.

Источник: портал правовой информации РФ

Дословно: "Установить, что граждане Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики или Украины… имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке ".

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