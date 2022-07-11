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Путин решил упростить получение гражданства России для всех украинцев

"Украинская правда"Понедельник, 11 июля 2022, 16:06
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Президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства России для всех украинцев.

Источник: портал правовой информации РФ

Дословно: "Установить, что граждане Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики или Украины… имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке ".

 

Что предшествовало:

  • 25 мая Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей Украины.
  • 30 мая Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России украинских детей-сирот или оставшихся без родительской опеки, в том числе на временно оккупированных территориях.

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Темы: УкраинагражданствоПутинРосcия
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