Путин решил упростить получение гражданства России для всех украинцев

Президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства России для всех украинцев.

Источник: портал правовой информации РФ

Дословно: "Установить, что граждане Украины, Донецкой народной республики и Луганской народной республики и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Донецкой народной республики, Луганской народной республики или Украины… имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке ".

Что предшествовало:

25 мая Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей Украины.

30 мая Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России украинских детей-сирот или оставшихся без родительской опеки, в том числе на временно оккупированных территориях.