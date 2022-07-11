Ранковий обстріл Харкова: кількість загиблих сягнула 6 людей

Кількість загиблих через ранковий обстріл окупантами Харкова досягла 6 людей, у тому числі загинув 17-річний хлопець зі своїм батьком.

Джерело: ОГП

Дослівно: "За даними слідства, 11 липня 2022 року близько 10:00 години військові країни-агресора здійснили артилерійський обстріл із реактивних систем залпового вогню по житлових масивах Київського та Салтівського районів Харкова".

Деталі: Під вогонь потрапили приватні оселі харків‘ян, торгівельний центр та шиномонтаж.

За останньою інформацією, отримала поранення 31 особа, серед них двоє дітей віком 4 та 16 років. Загинуло шестеро цивільних, серед них 17-річний хлопець зі своїм батьком, які під час обстрілу шиномонтажу проїжджали повз на автомобілі. Від вибуху їхні тіла понівечено.

Що було раніше: В Харкові вночі 11 липня було три вибухи, перший вибух пролунав о 3:32. За даними ДСНС, російська ракета влучила в житлову шестиповерхівку у центральній частині Харкова. За фактами обстрілів прокуратура розпочала кримінальне провадження.