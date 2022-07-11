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Утренний обстрел Харькова: число погибших достигло 6 человек

"Украинская правда"Понедельник, 11 июля 2022, 16:25
Утренний обстрел Харькова: число погибших достигло 6 человек
Фото Кирилла Тимошенко в Telegram

Число погибших из-за утренних обстрелов оккупантами Харькова достигло 6 человек, в том числе погиб 17-летний парень со своим отцом.

Источник: ОГП

Дословно: "По данным следствия, 11 июля 2022 года около 10:00 военные страны-агрессора произвели артиллерийский обстрел из реактивных систем залпового огня по жилым массивам Киевского и Салтовского районов Харькова".

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Детали: Под огонь попали частные дома харьковчан, торговый центр и шиномонтаж.

По последней информации, получил ранения 31 человек, среди них двое детей 4 и 16 лет. Погибли шесть гражданских, среди них 17-летний парень со своим отцом, которые во время обстрела шиномонтажа проезжали мимо на автомобиле. От взрыва их тела были изуродованы.

Что предшествовало: В Харькове ночью 11 июля было три взрыва, первый взрыв прогремел в 3:32. По данным ГСЧС, российская ракета попала в жилую шестиэтажку в центральной части Харькова. По фактам обстрелов прокуратура начала уголовное производство.

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Темы: войнаХарьков
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