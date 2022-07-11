Окупант розповів товаришу, як ЗСУ знищили "круте командування" на Херсонському напрямку

Один із окупантів під час телефонної розмови розповів, що на Херсонському напрямку українська армія завдала удару по командному пункту, в результаті чого загинули 12 осіб.

Джерело: повідомлення Головного управління розвідки України

Дослівно: "Окупант в розмові з товаришем розповідає як ЗСУ знищили найголовніше командування рашистів на Херсонському напрямку, в результаті чого 12 двухсотих.

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Також розповідає про неналежне зберігання боєприпасів, що привело до повного знищення боєкомплекту внаслідок влучання української артилерії".

Деталі: На опублікованому перехоплені один із військових каже, що в Херсоні "влучили в найбільш головне командування… там 12 двухсотих". Військовий каже, що влучили у "найбільш круте командування", яке є на тому напрямку.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 10 липня Оперативне командування "Південь" повідомляло, що завдало ударів по командних пунктах противника в районі Чорнобаївки.