Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупант розповів товаришу, як ЗСУ знищили "круте командування" на Херсонському напрямку

"Українська правда"Понеділок, 11 липня 2022, 16:44
Фото: Скріншот

Один із окупантів під час телефонної розмови розповів, що на Херсонському напрямку українська армія завдала удару по командному пункту, в результаті чого загинули 12 осіб.

Джерело: повідомлення Головного управління розвідки України

Дослівно: "Окупант в розмові з товаришем розповідає як ЗСУ знищили найголовніше командування рашистів на Херсонському напрямку, в результаті чого 12 двухсотих.

Також розповідає про неналежне зберігання боєприпасів, що привело до повного знищення боєкомплекту внаслідок влучання української артилерії".

Деталі: На опублікованому перехоплені один із військових каже, що в Херсоні "влучили в найбільш головне командування… там 12 двухсотих". Військовий каже, що влучили у "найбільш круте командування", яке є на тому напрямку.    

Передісторія: 10 липня Оперативне командування "Південь" повідомляло, що завдало ударів по командних пунктах противника в районі Чорнобаївки.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонарміярозвідка
Головне сьогодні

Портнов виїхав із України у червні, підстави не розкривають – "Схеми"

Рада ЄС погодила 1 мільярд євро макрофінансової допомоги для України

фото, оновлено від 8:51Часів Яр: кількість загиблих зросла до 35

Прем'єр Польщі назвав Путіна "спадкоємцем УПА"

фото В Енергодарі атакували приміщення СБУ, де засіли окупанти

фото Рогозін показав ядерну ракету "Сармат" та знову заявив про серійне виробництво

Усі новини...
Херсон
Окупанти Херсона заявили про запобігання замаху на гауляйтера Сальдо
По Миколаєву випустили 6 ракет, є поранений. На півдні горять поля з урожаєм
В окупованому Херсоні пролунали вибухи – ЗМІ
Останні новини
15:15
Петиція про заміну пам’ятника Катерині II в Одесі на героя гей-порно набрала понад 25 тис. голосів
15:13
Суд ЄС визнав частково прийнятним позов оператора ПП2 щодо зміни правил Євросоюзу
15:05
аудіоОкупанти заздрять ювелірній роботі української арти та мінометників - СБУ
14:55
Лікаря "швидкої" звільнили через ігнорування тривоги. Він відсудив компенсацію та поновився на роботі
14:43
відео Під Мелітополем горить база окупантів – мер
14:38
відеоУчасник ток-шоу про одруження порізав кохану на шматки - поліція
14:30
графікВартість євро та долара зрівнялися вперше з 2002 року
14:21
Другий транш макрофіну ЄС для України становитиме 8 млрд євро
14:20
Спортсменів з РФ та Білорусії навряд чи допустять до Оліміпіади-2024 у Франції
14:19
Лукашенко уже розказує, що НАТО готується напасти на Росію "через Україну і Білорусь"
Усі новини...