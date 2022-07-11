Оккупант рассказал товарищу, как ВСУ уничтожили "крутое командование" на Херсонском направлении

Один из окупантов во время телефонного разговора рассказал, что на Херсонском направлении украинская армия нанесла удар по командному пункту, в результате чего погибли 12 человек.

Источник: сообщение Главного управления разведки Украины

Дословно: "Оккупант в разговоре с товарищем рассказывает, как ВСУ уничтожили самое главное командование рашистов на Херсонском направлении, в результате чего 12 двухсотых.

Также рассказывает о ненадлежащем хранении боеприпасов, что привело к полному уничтожению боекомплекта в результате попадания украинской артиллерии".

Детали: На опубликованном перехвате один из военных говорит, что в Херсоне "попали в самое главное командование… там 12 двухсотых". Военный говорит, что попали в "самое крутое командование", которое есть на том направлении.

Предыстория: 10 июля Оперативное командование "Юг" сообщало, что нанесло удары по командным пунктам противника в районе Чернобаевки.