Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупант рассказал товарищу, как ВСУ уничтожили "крутое командование" на Херсонском направлении

"Украинская правда"Понедельник, 11 июля 2022, 16:44
Фото: Скриншот

Один из окупантов во время телефонного разговора рассказал, что на Херсонском направлении украинская армия нанесла удар по командному пункту, в результате чего погибли 12 человек.

Источник: сообщение Главного управления разведки Украины

Дословно: "Оккупант в разговоре с товарищем рассказывает, как ВСУ уничтожили самое главное командование рашистов на Херсонском направлении, в результате чего 12 двухсотых.

Также рассказывает о ненадлежащем хранении боеприпасов, что привело к полному уничтожению боекомплекта в результате попадания украинской артиллерии".

Детали: На опубликованном перехвате один из военных говорит, что в Херсоне "попали в самое главное командование… там 12 двухсотых". Военный говорит, что попали в "самое крутое командование", которое есть на том направлении.

Предыстория: 10 июля Оперативное командование "Юг" сообщало, что нанесло удары по командным пунктам противника в районе Чернобаевки.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонармияразведка
Главное сегодня

Портнов выехал из Украины в июне, основания не раскрывают – "Схемы"

Совет ЕС согласовал 1 миллиард евро макрофинансовой помощи для Украины

фото, обновлено от 8:51Часов Яр: количество погибших возросло до 35

Премьер Польши назвал Путина "наследником УПА"

фотоВ Энергодаре атаковали помещение СБУ, где засели оккупанты

фотоРогозин показал ядерную ракету "Сармат" и снова заявил о серийном производстве

Все новости...
Херсон
Оккупанты Херсона заявили о предотвращении покушения на гауляйтера Сальдо
По Николаеву выпустили 6 ракет, есть раненый. На юге горят поля с урожаем
В оккупированном Херсоне раздались взрывы – СМИ
Последние новости
15:15
Петиция о замене памятника Екатерине II в Одессе на героя гей-порно набрала более 25 тыс. голосов
15:05
аудиоОккупанты завидуют ювелирной работе украинской арты и минометчиков - СБУ
14:55
Врача "скорой" уволили из-за игнорирования тревоги. Он отсудил компенсацию и возобновился на работе
14:43
видео Под Мелитополем горит база оккупантов – мэр
14:38
видеоУчастник ток-шоу о браке порезал "любимую" на куски - полиция
14:30
графикСтоимость евро и доллара сравнялись первые с 2022 года
14:21
Второй транш макрофина ЕС для Украины составит 8 млрд евро
14:20
Спортсменов из РФ и Беларуси вряд ли допустят к Олимпиаде-2024 во Франции
14:19
Лукашенко уже рассказывает, что НАТО готовится напасть на Россию "через Украину и Беларусь"
14:17
Иностранные средства "покрыли" лишь половину дефицита бюджета
Все новости...