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Оккупант рассказал товарищу, как ВСУ уничтожили "крутое командование" на Херсонском направлении

"Украинская правда"Понедельник, 11 июля 2022, 16:44
Оккупант рассказал товарищу, как ВСУ уничтожили крутое командование на Херсонском направлении
Фото: Скриншот

Один из окупантов во время телефонного разговора рассказал, что на Херсонском направлении украинская армия нанесла удар по командному пункту, в результате чего погибли 12 человек.

Источник: сообщение Главного управления разведки Украины

Дословно: "Оккупант в разговоре с товарищем рассказывает, как ВСУ уничтожили самое главное командование рашистов на Херсонском направлении, в результате чего 12 двухсотых.

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Также рассказывает о ненадлежащем хранении боеприпасов, что привело к полному уничтожению боекомплекта в результате попадания украинской артиллерии".

Детали: На опубликованном перехвате один из военных говорит, что в Херсоне "попали в самое главное командование… там 12 двухсотых". Военный говорит, что попали в "самое крутое командование", которое есть на том направлении.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 10 июля Оперативное командование "Юг" сообщало, что нанесло удары по командным пунктам противника в районе Чернобаевки.

Темы: Херсонармияразведка
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