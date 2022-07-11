У Зеленського відреагували на заяву Ахметова про вихід з медіа-бізнесу

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав рішення бізнесмена Ріната Ахметова вивести свою компанію з медіа-бізнесу "гідним прикладом".

Джерело: Подоляк в Twitter

Пряма мова: "Ключова риса зрілих держав — обов‘язковість виконання законів. Закон про деолігархізацію — початок нової сторінки у відносинах держави та бізнесу.

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Відносинах, заснованих на прозорості та відмові від кулуарщини. Сьогодні маємо гідний приклад від групи СКМ — закон один для всіх".

Що передувало: Український мільярдер Рінат Ахметов заявив, що змушений вивести свою інвесткомпанію SCM з медійного бізнесу.

За його словами, цього тижня Медіа Група Україна відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій своїх каналів, ліцензій друкованих медіа в Україні. Також припиниться діяльність онлайн-медіа МГУ.

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Ахметов зазначив, що рішення продиктоване набранням чинності законом про олігархів.

Бізнесмен заявив, що "не був, не є та не буде олігархом". При цьому шестимісячний термін, визначений законом для продажу медіаактивів, а також російська агресія проти України, не дають можливості SCM продати медіабізнес на ринкових умовах.

Довідково: У Медіа Групу Україна входять: національний ефірний телеканал "Україна"; розважальний молодіжний телеканал НЛО TV; тематичний телеканал "Індиго TV"; тематичні телеканали "Футбол 1/2/3", представлені також і в HD-версії; загальнонаціональний інформаційний телеканал "Україна 24"; регіональний "34 телеканал"; оператор супутникового мовлення Xtra TV; ОТТ-платформа OLL.TV; міжнародні канали Ukraine 1, Ukriane 2, NLO TV 2; продакшн-компанії "Теле Про", "Допоможемо ТБ"; медіа-агентство повного циклу "Медіа Партнерство Баінг"; сайт segodnya.ua; кросплатформений проект Vogue UA.