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У Зеленского отреагировали на заявление Ахметова о выходе из медиа-бизнеса

Валентина РоманенкоПонедельник, 11 июля 2022, 18:59
У Зеленского отреагировали на заявление Ахметова о выходе из медиа-бизнеса

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал решение бизнесмена Рината Ахметова вывести свою компанию из медиа-бизнеса "достойным примером".

Источник: Подоляк в Twitter

Прямая речь: "Ключевая черта зрелых государств - обязательность выполнения законов. Закон о деолигархизации - начало новой страницы в отношениях государства и бизнеса.

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Отношениях, основанных на прозрачности и отказе от кулуарщины. Сегодня есть достойный пример от группы СКМ — закон один для всех".

Что предшествовало: Украинский миллиардер Ринат Ахметов заявил, что вынужден вывести свою инвесткомпанию SCM из медийного бизнеса.

По его словам, на этой неделе Медиа Группа Украина откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий своих каналов, лицензий печатных медиа в Украине. Также прекратится деятельность онлайн-медиа МГУ.

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Ахметов отметил, что решение продиктовано вступлением в силу закона об олигархах.

Бизнесмен заявил, что "не был, не является и не будет олигархом". При этом шестимесячный срок, определенный законом для продажи медиаактивов, а также российская агрессия против Украины не дают возможности SCM продать медиабизнес на рыночных условиях.

Справка: В Медиа Группу Украина входят: национальный эфирный телеканал "Украина"; развлекательный молодежный телеканал НЛО TV; тематический телеканал Индиго TV; тематические телеканалы "Футбол 1/2/3", представленные также и в HD-версии; общенациональный информационный телеканал "Украина 24"; региональный "34 телеканал"; оператор спутникового вещания Xtra TV; ОТТ-платформа OLL.TV; международные каналы Ukraine 1, Ukriane 2, NLO TV 2; продакшн-компании "Теле Про", "Допоможемо ТВ"; медиа-агентство полного цикла "Медиа Партнерство Баинг"; сайт segodnya.ua; ​кроссплатформенный проект Vogue UA.

Темы: АхметовОфис президента
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