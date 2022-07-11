Ахметов заявив, що виходить із медійного бізнесу на користь держави

АХМЕТОВ У МАРІУПОЛІ У ЛЮТОМУ 2022 РОКУ, ФОТО: ЙОГО ПРЕССЛУЖБА

Український мільярдер Рінат Ахметов заявив, що змушений вивести свою інвесткомпанію SCM з медійного бізнесу, цього тижня Медіа Група Україна відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій своїх каналів, ліцензій друкованих медіа в Україні. Також припиниться діяльність онлайн-медіа МГУ.

Джерело: заява Ріната Ахметова на сайті SCM

Дослівно: "Цього тижня Медіа Група Україна відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій наших каналів і від ліцензій наших друкованих медіа в Україні. Ми також припинимо діяльність онлайн-медіа МГУ".

Деталі: За словам Ахметова, рішення продиктоване набранням чинності законом "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Він наголосив що "не був, не є й не буде олігархом". При цьому шестимісячний термін, визначений законом для продажу медіаактивів, ап також російська агресія проти України не дають можливості SCM продати медіабізнес на ринкових умовах.

Ахметов нагадав, що медіахолдінг складається з 10 ефірних і супутникових телевізійних каналів, інтернет-ресурсів, друкованих ЗМІ та сучасної виробничої медійної екосистеми. Загальний обсяг інвестицій, вкладених у нього, перевищив $1,5 млрд.

Довідково: У Медіа Групу Україна входять: національний ефірний телеканал "Україна"; розважальний молодіжний телеканал НЛО TV; тематичний телеканал "Індиго TV"; тематичні телеканали "Футбол 1/2/3", представлені також і в HD-версії; загальнонаціональний інформаційний телеканал "Україна 24"; регіональний "34 телеканал"; оператор супутникового мовлення Xtra TV; ОТТ-платформа OLL.TV; міжнародні канали Ukraine 1, Ukriane 2, NLO TV 2; продакшн-компанії "Теле Про", "Допоможемо ТБ"; медіа-агентство повного циклу "Медіа Партнерство Баінг"; сайт segodnya.ua; кросплатформений проект Vogue UA.

ВІДЕО ДНЯ

За даними "Детектор Медіа", у 2020 році ТОВ "ТРК Україна" отримало збиток у понад 1 млрд грн. Проте зазначається, що на цю юридичну особу записані майже всі телеканали групи.

Також у квітні 2021 року SCM виділила медіагрупі понад $300 млн (8,37 млрд грн.) фінансової допомоги. Медіагрупа планувала вийти на беззбитковість упродовж найближчих пʼяти років за рахунок дистрибуції, реклами і спонсорської взаємодії на цифрових майданчиках.

Що було раніше: У березні президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану".

Згідно з указом президента, в умовах воєнного стану забезпечується об’єднання усіх загальнонаціональних телеканалів на єдиній інформаційній платформі стратегічної комунікації – цілодобовому марафоні "Єдині новини #UАразом".