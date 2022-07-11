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МЗС закликає світ відреагувати на "паспортні фантазії" Путіна

Катерина ТищенкоПонеділок, 11 липня 2022, 20:02
Дмитро Кулеба, фото Getty Images

Голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав партнерів України відреагувати на спрощений порядок надання російського громадянства для українців новими санкціями проти РФ та військовою допомогою Україні.

Джерело: заява МЗС щодо указу президента РФ Володимира Путіна про спрощений порядок надання російського громадянства для громадян України

Пряма мова Кулеби: "Українським громадянам не потрібне путінське громадянство, а спроби нав’язати його силою приречені на провал. Цей указ нікчемний і свідчить лише про загарбницькі апетити Путіна. Я переконаний, що Збройні Сили України покладуть їм край за належної підтримки партнерів.

Тому зараз критично важливо посилити допомогу нашій державі. Закликаю партнерів до жорсткої реакції на нові паспортні фантазії Путіна: терміново надати Україні більше важкого озброєння та запровадити нові економічні санкції проти Росії".

Деталі: У МЗС заявили, що паспортизація українських громадян є юридично нікчемною та не матиме правових наслідків для України.

"Натомість Росія використовує спрощену процедуру видачі паспортів для затягування зашморгу на шиях мешканців тимчасово окупованих територій нашої держави, змушуючи їх брати участь в злочинній діяльності окупаційних адміністрацій та російської загарбницької армії", - йдеться в заяві.

Що передувало: 11 липня президент країни-агресора Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок надання громадянства Росії для всіх українців.

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Теми: МЗСКулеба ДмитроПутінпаспорт
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