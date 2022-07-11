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МИД призывает мир отреагировать на "паспортные фантазии" Путина

Катерина ТищенкоПонедельник, 11 июля 2022, 20:02
МИД призывает мир отреагировать на паспортные фантазии Путина
Дмитрий Кулеба, фото Getty Images

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров Украины отреагировать на упрощенный порядок предоставления российского гражданства для украинцев новыми санкциями против РФ и военной помощью Украине.

Источник: заявление МИД по поводу указа президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке предоставления российского гражданства для граждан Украины

Прямая речь Кулебы: "Украинским гражданам не нужно путинское гражданство, а попытки навязать его силой обречены на провал. Этот указ ничтожен и свидетельствует лишь о захватнических аппетитах Путина. Я убежден, что Вооруженные Силы Украины положат им край при должной поддержке партнеров.

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Поэтому сейчас критически важно усилить помощь нашему государству. Призываю партнеров к жесткой реакции на новые паспортные фантазии Путина: срочно предоставить Украине более тяжелое вооружение и ввести новые экономические санкции против России".

Детали: В МИД заявили, что паспортизация украинских граждан юридически ничтожна и не будет иметь правовых последствий для Украины.

"Вместо этого Россия использует упрощенную процедуру выдачи паспортов для затягивания удавки на шеях жителей временно оккупированных территорий нашего государства, заставляя их участвовать в преступной деятельности оккупационных администраций и российской захватнической армии", - говорится в заявлении.

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Что предшествовало: 11 июля президент страны-агрессора Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства России для всех украинцев.

Темы: МИДКулеба ДмитрийПутинпаспорт
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