ЗСУ повідомили про ліквідацію ще трьох російських командирів
Понеділок, 11 липня 2022, 21:25
Українські військові повідомили про ліквідацію ще трьох представників командування російських військ.
Джерело: управління стратегічних комунікацій ЗСУ
Деталі: Зокрема, на війні в Україні ліквідовані:
- Заступник командира 20-ї гвардійської мотострілкової дивізії ЗС РФ, полковник Кенс Сергій Миколайович
- Заступник по тилу командира 106-ї дивізії полковник Сергій Ігорович Кузьмінов
- Начальник штабу – заступник командира загону 16 окремої бригади спеціального призначення майор Семенов Дмитро Володимирович
За повідомленням страткому ЗСУ, кожен з них "зробив "крок доброї волі" – офіційно денацифікувався та демілітаризувався".
Що передувало: За даними Генштабу ЗСУ на 11 липня, з початку повномасштабної агресії РФ в Україні було знищено близько 37 400 російських вояків.
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