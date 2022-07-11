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ЗСУ повідомили про ліквідацію ще трьох російських командирів

Катерина ТищенкоПонеділок, 11 липня 2022, 21:25
ЗСУ повідомили про ліквідацію ще трьох російських командирів
графіка: СтратКом ЗСУ

Українські військові повідомили про ліквідацію ще трьох представників командування російських військ.

Джерело: управління стратегічних комунікацій ЗСУ

Деталі: Зокрема, на війні в Україні ліквідовані:

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  • Заступник командира 20-ї гвардійської мотострілкової дивізії ЗС РФ, полковник Кенс Сергій Миколайович
  • Заступник по тилу командира 106-ї дивізії полковник Сергій Ігорович Кузьмінов
  • Начальник штабу – заступник командира загону 16 окремої бригади спеціального призначення майор Семенов Дмитро Володимирович
 
графіка: СтратКом ЗСУ

За повідомленням страткому ЗСУ, кожен з них "зробив "крок доброї волі" – офіційно денацифікувався та демілітаризувався".

Що передувало: За даними Генштабу ЗСУ на 11 липня, з початку повномасштабної агресії РФ в Україні було знищено близько 37 400 російських вояків.

Теми: війнаРосіяЗбройні сили
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