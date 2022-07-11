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ВСУ сообщили о ликвидации еще трех российских командиров

Катерина ТищенкоПонедельник, 11 июля 2022, 21:25
графика: СтратКом ВСУ

Украинские военные сообщили о ликвидации еще трех представителей командования российских войск.

Источник: управление стратегических коммуникаций ВСУ

Детали: В частности, на войне в Украине ликвидированы:

  • Заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ, полковник Кенс Сергей Николаевич
  • Заместитель по тылу командира 106-й дивизии полковник Сергей Игоревич Кузьминов
  • Начальник штаба – заместитель командира отряда 16-й отдельной бригады специального назначения майор Семенов Дмитрий Владимирович.
 
графика: СтратКом ВСУ

По сообщению страткома ВСУ, каждый из них "сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался".

Что предшествовало: По данным Генштаба ВСУ на 11 июля, с начала полномасштабной агрессии РФ в Украине было уничтожено около 37 400 российских военных.

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Темы: войнаРосcияВооруженные силы
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