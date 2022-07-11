Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В окупованій Новій Каховці лунають потужні вибухи

Катерина ТищенкоПонеділок, 11 липня 2022, 23:17
вибухи в Новій Каховці, фото з соцмереж

У тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині у понеділок ввечері лунають вибухи, знищено склад із боєприпасами.

Джерело: соцмережі, російські агентства РИА Новости і ТАСС, речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук

Деталі: У соцмережах публікують фото і відео потужних вибухів у Новій Каховці.

Російське агентство РИА Новости повідомляє, що українські війська завдали удару по Новій Каховці, дані про постраждалих уточнюються.

ВІДЕО ДНЯ

Пізніше джерело в так званій "військово-цивільній адміністрації" Нової Каховки повідомило РИА Новости, що удар був не по ГЕС.

ТАСС із посиланням на "ВЦА" пише, що після удару ЗСУ по Новій Каховці вибухнули склади з селітрою, є постраждалі, пошкоджені ринок, лікарня та будинки.

У свою чергу, речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук підтвердив, що в окупованій Новій Каховці знищено склад із боєприпасами.

"Нова Каховка. Мінус БК. Підтверджено", - написав він. 

Теми: Херсонська областьвибухокупація
Головне сьогодні

фото Рогозін показав ядерну ракету "Сармат" та знову заявив про серійне виробництво

Часів Яр: кількість загиблих зросла до 34

відео, фотоМиколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу – 12 поранених

Нова Каховка: У ЗСУ підтвердили знищення складу з боєприпасами

США: Іран збирається передати Росії безпілотники і навчити військових

Зеленський: Передача турбіни для Росії – небезпечний прецедент

Усі новини...
ЗСУ традиційно змусили ворога тікати біля Мар’їнки – зведення Генштабу
ЗСУ повідомили про ліквідацію ще трьох російських командирів
Окупанти заявили про побиття російського військового в Криму за одяг із літерою Z
Часів Яр: уже 33 загиблих, під завалами знайшли тіло дитини
Останні новини
11:09
"Зливав" дані про ЗСУ: шпигун ОРДО отримав 8 років в'язниці
11:00
фотоСтартувало навчання перших операторів Армії дронів – Федоров
10:59
Прем'єр Польщі назвав Путіна "спадкоємцем УПА"
10:53
фотоНова ера астрономії: телескоп Джеймса Вебба надіслав надчіткий науковий знімок
10:49
Україна отримала ще $1,7 мільярда гранту від США
10:46
фото В Енергодарі атакували приміщення СБУ, де засіли окупанти
10:34
У США побоюються, що без обмеження цін на нафту вона подорожчає на 40%
10:17
фото Рогозін показав ядерну ракету "Сармат" та знову заявив про серійне виробництво
10:02
До війни Україна купувала в Росії та Білорусі 75% скла. Що тепер?
10:01
Британська розвідка: Росія вдається до нетрадиційного рекрутингу через втрати в Україні
Усі новини...