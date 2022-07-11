В окупованій Новій Каховці лунають потужні вибухи

вибухи в Новій Каховці, фото з соцмереж

У тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині у понеділок ввечері лунають вибухи, знищено склад із боєприпасами.

Джерело: соцмережі, російські агентства РИА Новости і ТАСС, речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук

Деталі: У соцмережах публікують фото і відео потужних вибухів у Новій Каховці.

Російське агентство РИА Новости повідомляє, що українські війська завдали удару по Новій Каховці, дані про постраждалих уточнюються.

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Пізніше джерело в так званій "військово-цивільній адміністрації" Нової Каховки повідомило РИА Новости, що удар був не по ГЕС.

ТАСС із посиланням на "ВЦА" пише, що після удару ЗСУ по Новій Каховці вибухнули склади з селітрою, є постраждалі, пошкоджені ринок, лікарня та будинки.

У свою чергу, речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук підтвердив, що в окупованій Новій Каховці знищено склад із боєприпасами.

"Нова Каховка. Мінус БК. Підтверджено", - написав він.