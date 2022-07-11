В оккупированной Новой Каховке раздаются мощные взрывы
Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области в понедельник вечером раздаются взрывы, уничтожен склад с боеприпасами.
Источник: соцсети, российские агентства РИА Новости и ТАСС, спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук
Детали: В соцсетях публикуют фото и видео мощных взрывов в Новой Каховке.
Российское агентство РИА Новости сообщает, что украинские войска нанесли удар по Новой Каховке, данные о пострадавших уточняются.
Позже источник в так называемой "военно-гражданской администрации" Новой Каховки сообщил РИА Новости, что удар пришелся не по ГЭС.
ТАСС со ссылкой на "ВГА" пишет, что после удара ВСУ по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, есть пострадавшие, повреждены рынок, больница и дома.
В свою очередь, спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук подтвердил, что в оккупированной Новой Каховке уничтожен склад с боеприпасами.
"Новая Каховка. Минус БК. Подтверждено", – написал он.