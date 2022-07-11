Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В оккупированной Новой Каховке раздаются мощные взрывы

Катерина ТищенкоПонедельник, 11 июля 2022, 23:17
В оккупированной Новой Каховке раздаются мощные взрывы
взрывы в Новой Каховке, фото из соцсетей

Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области в понедельник вечером раздаются взрывы, уничтожен склад с боеприпасами.

Источник: соцсети, российские агентства РИА Новости и ТАСС, спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук

Реклама:

Детали: В соцсетях публикуют фото и видео мощных взрывов в Новой Каховке.

ВИДЕО ДНЯ

Российское агентство РИА Новости сообщает, что украинские войска нанесли удар по Новой Каховке, данные о пострадавших уточняются.

Позже источник в так называемой "военно-гражданской администрации" Новой Каховки сообщил РИА Новости, что удар пришелся не по ГЭС.

ТАСС со ссылкой на "ВГА" пишет, что после удара ВСУ по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, есть пострадавшие, повреждены рынок, больница и дома.

В свою очередь, спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук подтвердил, что в оккупированной Новой Каховке уничтожен склад с боеприпасами.

"Новая Каховка. Минус БК. Подтверждено", – написал он.

Темы: Херсонская областьвзрывоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
ВСУ традиционно заставили врага бежать возле Марьинки – сводка Генштаба
ВСУ сообщили о ликвидации еще трех российских командиров
Оккупанты заявили об избиении российского военного в Крыму за одежду с буквой Z
Часов Яр: уже 33 погибших, под завалами нашли тело ребенка
Последние новости
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
Все новости...
Реклама: