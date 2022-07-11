В оккупированной Новой Каховке раздаются мощные взрывы

взрывы в Новой Каховке, фото из соцсетей

Во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области в понедельник вечером раздаются взрывы, уничтожен склад с боеприпасами.

Источник: соцсети, российские агентства РИА Новости и ТАСС, спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук

Реклама:

Детали: В соцсетях публикуют фото и видео мощных взрывов в Новой Каховке.

ВИДЕО ДНЯ

Российское агентство РИА Новости сообщает, что украинские войска нанесли удар по Новой Каховке, данные о пострадавших уточняются.

Позже источник в так называемой "военно-гражданской администрации" Новой Каховки сообщил РИА Новости, что удар пришелся не по ГЭС.

ТАСС со ссылкой на "ВГА" пишет, что после удара ВСУ по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, есть пострадавшие, повреждены рынок, больница и дома.

В свою очередь, спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук подтвердил, что в оккупированной Новой Каховке уничтожен склад с боеприпасами.

"Новая Каховка. Минус БК. Подтверждено", – написал он.