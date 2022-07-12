США: Іран збирається передати Росії безпілотники і навчити військових
Вівторок, 12 липня 2022, 01:15
Іран готується надати Росії до кількох сотень безпілотників.
Джерело: радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, якого цитує Reuters
Деталі: Штати мають інформацію, яка свідчить про те, що Іран готується навчити російських солдатів використовувати ці дрони.
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Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що Росія отримує боєприпаси та військову техніку з Іраку для військових дій в Україні за допомогою іранських мереж із контрабанди зброї.