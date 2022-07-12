США: Иран собирается передать России беспилотники и обучить военных

Иран готовится предоставить России до нескольких сот беспилотников.

Источник: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, которого цитирует Reuters

Детали: Штаты располагают информацией, свидетельствующей о том, что Иран готовится научить российских солдат использовать эти дроны.

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Напомним: Ранее сообщалось, что Россия получает боеприпасы и военную технику из Ирака для военных действий в Украине с помощью иранских сетей по контрабанде оружия.