США: Иран собирается передать России беспилотники и обучить военных
Вторник, 12 июля 2022, 01:15
Иран готовится предоставить России до нескольких сот беспилотников.
Источник: советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, которого цитирует Reuters
Детали: Штаты располагают информацией, свидетельствующей о том, что Иран готовится научить российских солдат использовать эти дроны.
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Напомним: Ранее сообщалось, что Россия получает боеприпасы и военную технику из Ирака для военных действий в Украине с помощью иранских сетей по контрабанде оружия.