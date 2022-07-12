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Нова Каховка: У ЗСУ підтвердили знищення складу з боєприпасами

Анастасія КалатурВівторок, 12 липня 2022, 02:31
ФОТО: ТИПИЧНЫЙ ДОНЕЦК

ОК "Південь" підтвердив знищення ворожого складу з боєприпасами у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "За результатами виконання нашими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, ворог втратив 52 рашисти, гаубицю "Мста-Б", міномет, сім одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також склад з боєприпасами в Новій Каховці".

Що передувало: Раніше повідомлялося про вибухи в  Новій Каховці. Пропагандистське ЗМІ повідомляли, нібито після удару ЗСУ по Новій Каховці вибухнули склади з селітрою,  пошкоджені ринок, лікарня та будинки. Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив про знищення складу з боєприпасами.

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Теми: Херсонська областьвійнаРосія
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