Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нова Каховка: У ЗСУ підтвердили знищення складу з боєприпасами

Анастасія КалатурВівторок, 12 липня 2022, 02:31
Нова Каховка: У ЗСУ підтвердили знищення складу з боєприпасами
ФОТО: ТИПИЧНЫЙ ДОНЕЦК

ОК "Південь" підтвердив знищення ворожого складу з боєприпасами у тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "За результатами виконання нашими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, ворог втратив 52 рашисти, гаубицю "Мста-Б", міномет, сім одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також склад з боєприпасами в Новій Каховці".

Реклама:

Що передувало: Раніше повідомлялося про вибухи в  Новій Каховці. Пропагандистське ЗМІ повідомляли, нібито після удару ЗСУ по Новій Каховці вибухнули склади з селітрою,  пошкоджені ринок, лікарня та будинки. Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив про знищення складу з боєприпасами.

Теми: Херсонська областьвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
ЗСУ традиційно змусили ворога тікати біля Мар’їнки – зведення Генштабу
ЗСУ повідомили про ліквідацію ще трьох російських командирів
Окупанти заявили про побиття російського військового в Криму за одяг із літерою Z
Часів Яр: уже 33 загиблих, під завалами знайшли тіло дитини
Останні новини
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
Усі новини...
Реклама: