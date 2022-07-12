Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Новая Каховка: В ВСУ подтвердили уничтожение склада с боеприпасами

Анастасия КалатурВторник, 12 июля 2022, 02:31
ФОТО: ТИПИЧНЫЙ ДОНЕЦК

ОК "Юг" подтвердил уничтожение вражеского склада с боеприпасами во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "По результатам выполнения нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, враг потерял 52 рашиста, гаубицу "Мста-Б", миномет, семь единиц бронированной и автомобильной техники, а также склад с боеприпасами в Новой Каховке".

Что предшествовало: Ранее сообщалось о взрывах в Новой Каховке. Пропагандистские СМИ сообщали, что после удара ВСУ по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, повреждены рынок, больница и дома. Представитель председателя Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил об уничтожении склада с боеприпасами.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьвойнаРосcия
Главное сегодня

Зеленский: У врага нет смелости признать поражение и уйти из Украины

Ударная авиация уже нанесла 1700 групповых ударов по врагу - Воздушные силы

Запрет очного обучения во время войны: Зеленский ответил на петицию

В Украине задержан белорусский пограничник, незаконно пересекший границу - СМИ

фотоЯрославский сдал образец ДНК и согласился на допрос - источники

Делегации Украины, России, Турции и ООН встретятся в Стамбуле по разблокированию зерна

Все новости...
ВСУ традиционно заставили врага бежать возле Марьинки – сводка Генштаба
ВСУ сообщили о ликвидации еще трех российских командиров
Оккупанты заявили об избиении российского военного в Крыму за одежду с буквой Z
Часов Яр: уже 33 погибших, под завалами нашли тело ребенка
Последние новости
00:06
Днепропетровщина: враг ударил из РСЗО по Никопольскому району
23:55
Президент Литвы призвал Запад подражать его стране – разорвать экономические связи с РФ
23:47
Министр обороны Польши "привез" Украине САУ Krab – Зеленский
23:36
видеоРоссияне бьют по Николаеву из Херсона с С-300 и РСЗО
23:27
Польша может обучать у себя украинских военных – министр обороны
23:19
Экономические новости 12 июля: евро равен доллару, суда с зерном стоят в пробках
22:45
Зеленский: У врага нет смелости признать поражение и уйти из Украины
22:28
Ударная авиация уже нанесла 1700 групповых ударов по врагу - Воздушные силы
22:05
Ночлег у дороги и гром снарядов. История волонтерки, которая везет погибших военных домой
22:05
Запрет очного обучения во время войны: Зеленский ответил на петицию
Все новости...