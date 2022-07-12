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Новая Каховка: В ВСУ подтвердили уничтожение склада с боеприпасами

Анастасия КалатурВторник, 12 июля 2022, 02:31
Новая Каховка: В ВСУ подтвердили уничтожение склада с боеприпасами
ФОТО: ТИПИЧНЫЙ ДОНЕЦК

ОК "Юг" подтвердил уничтожение вражеского склада с боеприпасами во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "По результатам выполнения нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, враг потерял 52 рашиста, гаубицу "Мста-Б", миномет, семь единиц бронированной и автомобильной техники, а также склад с боеприпасами в Новой Каховке".

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Что предшествовало: Ранее сообщалось о взрывах в Новой Каховке. Пропагандистские СМИ сообщали, что после удара ВСУ по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, повреждены рынок, больница и дома. Представитель председателя Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил об уничтожении склада с боеприпасами.

Темы: Херсонская областьвойнаРосcия
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