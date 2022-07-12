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ISW: Лукашенко продовжить надавати РФ повітряний простір для номінальної підтримки Путіна

Анастасія КалатурВівторок, 12 липня 2022, 03:29
ISW: Лукашенко продовжить надавати РФ повітряний простір для номінальної підтримки Путіна
ФОТО: GETTY

Президент РФ Володимир Путін, імовірно, тисне на білоруського самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, тож він намагається надати підтримку війні РФ в Україні, уникаючи прямого військового втручання Білорусі.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Деталі: Лукашенко, ймовірно, продовжить надавати російським силам доступ до повітряного простору Білорусі, щоб продемонструвати Путіну хоча б номінальну підтримку.

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ISW пише, що  ймовірність прямої участі Білорусі у війні в Україні залишається низькою через вплив, який може змінити  стабільність і навіть виживання режиму Лукашенка.

Нагадаємо: 7 липня  Білорусь закрила небо поблизу України до 7 жовтня – це означає, що загроза ракетного обстрілу України з боку Білорусі збережеться як мінімум ще три місяці.

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Теми: БілорусьЛукашенкоПутінвійна
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