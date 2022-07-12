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ISW: Лукашенко продолжит предоставлять РФ воздушное пространство для номинальной поддержки Путина

Анастасия КалатурВторник, 12 июля 2022, 03:29
ФОТО: GETTY

Президент РФ Владимир Путин, вероятно, давит на белорусского самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, поэтому он пытается оказать поддержку войне РФ в Украине, избегая прямого военного вмешательства Беларуси.

Источник: американский Институт исследования войны (ISW)

Детали: Лукашенко, вероятно, продолжит предоставлять российским силам доступ к воздушному пространству Беларуси, чтобы продемонстрировать Путину хотя бы номинальную поддержку.

ISW пишет, что вероятность прямого участия Беларуси в войне в Украине остается низкой из-за влияния, которое может изменить   стабильность и даже выживание режима Лукашенко.

Напомним: 7 июля Беларусь закрыла небо вблизи Украины до 7 октября – это означает, что угроза ракетных обстрелов Украины со стороны Беларуси сохранится как минимум еще три месяца.

Знать больше: Достаточно симуляции. Почему Украина должна разорвать отношения с Беларусью Лукашенко

Темы: БеларусьЛукашенкоПутинвойна
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