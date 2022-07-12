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Конгресвумен Спартц закликала Єрмака піти в відставку

Анастасія КалатурВівторок, 12 липня 2022, 05:45
ФОТО: GETTY

Американська конгресвумен Вікторія Спартц заявила, що голові ОП Андрію Єрмаку треба піти у відставку.

Джерело: заява Спартц

Дослівно: "Багато американців і європейців вже давно відчувають серйозні побоювання з приводу Єрмака.

Якби пан Єрмак був державним діячем, як людина з і без того сумнівною репутацією, він би подав у відставку цієї зими, запевнивши українське керівництво в тому, що жодного нападу з боку Росії не станеться, що знизило готовність України. Однак ніколи не пізно вчинити правильно".

Деталі: Спартц заявила, що Єрмак розпочав   наклепницьку кампанію проти неї.  Окрім того, вона стверджує, що замість визнати свою армію та розпочати загальнонаціональні зусилля для її  підтримки, Київ "на чолі з Андрієм Єрмаком грає в політику". За її словами,  "Київ, схоже, має гроші на реконструкцію другорядної інфраструктури, але не має грошей на підтримку солдатів, наприклад, на давно обіцяне житло для бійців АТО".

Знати більше: Інтерв’ю Вікторії Спартц: звинувачення до Єрмака, контроль за зброєю та закиди до України

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше конгресвумен надіслала листа до президента США Джо Байдена з проханням надати пояснення щодо контактів з главою ОП.
  • У відповідь в МЗС розкритикували звернення Спартц, заявивши, що її дії "є неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про начебто зв’язки керівництва України з Росією і втягнути нашу державу у внутрішню політику США".
  • Потім Спартц заявила, що президент України Володимир Зеленський "повинен вирішити проблему" Андрія Єрмака і закликала МЗС України серйозно ставитися до її заяв.

Довідково. Вікторія Спартц – членкиня Республіканської партії, перша представниця України, яка перемогла на виборах в Палату представників Конгресу США у 2020 році. У квітні 2022 року Спартц була однією з офіційних представників США, хто відвідав Україну вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Теми: СШААндрій ЄрмакОфіс президента
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