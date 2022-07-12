Конгрессвумен Спартц призвала Ермака уйти в отставку

Американская конгрессвумен Виктория Спартц заявила, что главе ОП Андрею Ермаку нужно уйти в отставку.

Источник: заявление Спартц

Дословно: "Многие американцы и европейцы уже давно испытывают серьезные опасения по поводу Ермака.

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Если бы Ермак был государственным деятелем, как человек с и без того сомнительной репутацией, он бы подал в отставку этой зимой, заверив украинское руководство в том, что никакого нападения со стороны России не произойдет, что снизило готовность Украины. Однако никогда не поздно поступить правильно".

Детали: Спартц заявила, что Ермак начал клеветническую кампанию против нее. Кроме того, она утверждает, что вместо признать свою армию и начать общенациональные усилия для ее поддержки, Киев "во главе с Андреем Ермаком играет в политику". По ее словам, у "Киева, похоже, есть деньги на реконструкцию второстепенной инфраструктуры, но нет денег на поддержку солдат, например, на давно обещанное жилье для бойцов АТО".

Знать больше: Интервью Виктории Спартц: обвинения Ермака, контроль за оружием и упреки в адрес Украины

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Предыстория:

Ранее конгрессвумен направила письмо президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить объяснение относительно контактов с главой ОП.

В ответ в МИД раскритиковали обращение Спартц, заявив, что ее действия "являются нескрываемой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о якобы связях руководства Украины с Россией и вовлечь наше государство во внутреннюю политику США".

Затем Спартц заявила, что президент Украины Владимир Зеленский "должен решить проблему" Андрея Ермака и призвала МИД Украины серьезно относиться к ее заявлениям.

Справочно. Виктория Спартц – член Республиканской партии, первая представительница Украины, победившая на выборах в Палату представителей Конгресса США в 2020 году. В апреле 2022 года Спартц была одним из официальных представителей США, посетившим Украину впервые с начала полномасштабного вторжения России.