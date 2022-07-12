Зведення Генштабу: ЗСУ відігнали росіян назад на Слов'янському напрямку

Росіяни безуспішно намагалися вести штурм, аби покращити тактичне положення в районах Мазанівки, Іванівки та Долини (Слов’янський напрямок) – але ЗСУ відігнали окупантів назад.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Крім того, також на Словʼянському напрямку ворог обстрілював із ствольної артилерії та РСЗВ райони населених пунктів Чепіль, Велика Комишуваха, Барвінкове, Дібровне, Мазанівка, Богородичне та Адамівка.

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Були артилерійські обстріли неподалік Стародубівки, Маяків, Райгородка, Сіверська, Кривої Луки, Донецького, Верхньокам’янського, Спірного та авіаудар неподалік Серебрянки.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація без суттєвих змін. На останньому ворог обстріляв із реактивної артилерії район населеного пункту Старикове Сумської області.

На Харківському напрямку ворог стріляв із артилерії та РСЗВ в районах Харкова і населених пунктів Руські Тишки, Безруки, Дементіївка, Лісне, Слатине, Прудянка та Золочів.

ВІДЕО ДНЯ

Українські захисники придушили ворожу спробу штурму в напрямку Дементіївки.

Противник намагається покращити тактичне положення на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. Здійснює систематичний вогневий вплив по позиціях вздовж лінії зіткнення. Застосовує авіацію. В окремих районах проводить фортифікаційне обладнання передових позицій.

На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Яковлівка, Берестове, Покровське, Соледар, Білогорівка, Вершина, Новолуганське, Кодема, Бахмут та Весела Долина. Завдав авіаційних ударів неподалік Берестового, Білогорівки та Вершини.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілюють з артилерії райони Авдіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки, Новоселівки, Опитного, Новобахмутівки, Вугледара, Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Оріхова, Степового та Кам’янського. Завдали авіаудару поблизу Новоандріївки парою літаків Су-25.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та недопущенні наступу наших сил. Вів обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Степова Долина, Лупареве, Нова Зоря, Новогригорівка, Любомирівка, Осокорівка, Ольгине, Велика Костромка, Кар’єрне, Тернівка, Поляна, Киселівка, Первомайське, Шевченкове, Посад-Покровське, Українка та Прибузьке. Завдав авіаударів неподалік Зарічного.

В акваторії Чорного та Азовського морів у готовності до ракетних ударів ворог продовжує утримувати носій крилатих ракет морського базування типу "Калібр".