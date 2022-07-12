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Сводка Генштаба: ВСУ отогнали россиян обратно на Славянском направлении

Анастасия КалатурВторник, 12 июля 2022, 07:15
Сводка Генштаба: ВСУ отогнали россиян обратно на Славянском направлении
ФОТО: GETTY

Россияне безуспешно пытались вести штурм, чтобы улучшить тактическое положение в районах Мазановки, Ивановки и Долины (Славянское направление) – но ВСУ отогнали оккупантов назад.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Кроме того, также на Славянском направлении враг обстреливал из ствольной артиллерии и РСЗО  районы населенных пунктов Чеполь, Большая Камышеваха, Барвенково, Дибровно, Мазановка, Богородичное и Адамовка.

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Были артиллерийские обстрелы неподалеку от Стародубовки, Маяков, Райгородка, Северска, Кривой Луки, Донецкого, Верхнекаменского, Спирного и авиаудар неподалеку от Серебрянки.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация без существенных изменений. На последнем враг обстрелял из реактивной артиллерии район населённого пункта Стариково Сумской области.

На Харьковском направлении враг стрелял из артиллерии и РСЗО в районах Харькова и населенных пунктов Руськие Тишки, Безруки, Дементиевка, Лесное, Слатино, Прудянка и Золочев.

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Украинские защитники подавили вражескую попытку штурма в направлении Дементиевки.

Противник пытается улучшить тактическое положение на Бахмутском и Новопавловском направлениях. Оказывает систематическое огневое воздействие по позициям вдоль линии соприкосновения. Применяет авиацию. В отдельных районах производит фортификационное оборудование передовых позиций.

На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Яковлевка, Берестово, Покровское, Соледарь, Белогоровка, Вершина, Новолуганское, Кодема, Бахмут и Веселая Долина. Нанес авиационных ударов недалеко от Берестового, Белогоровки и Вершины.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливают из артиллерии районы Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Новоселовки, Опросного, Новобахмутовки, Угледара, Гуляйполя, Железнодорожного, Малой Токмачки, Орехова. Нанесли авиаудару вблизи Новоандреевки парой самолетов Су-25.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает усилия на удержании  рубежей и недопущении наступления наших сил. Вел обстрелы из ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Степная Долина, Лупарево, Новая Зоря, Новогригоровка, Любомировка, Осокоровка, Ольгино, Большая Костромка, Карьерное, Терновка, Поляна, Киселевка, Первомайское, Шевченково, Посад-Покровское. Нанес авиаудары недалеко от Заречного.

В акватории Черного и Азовского морей в готовности к ракетным ударам враг продолжает удерживать носитель крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Темы: Генштабвойна
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