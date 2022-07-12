Стартувало навчання перших операторів Армії дронів – Федоров

Перші 150 людей почали навчатися як оператори Армії дронів у військових цілях.

Джерело: міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров

Пряма мова: "Стартувало навчання перших 150 операторів Армії дронів у школі Дронаріум. Під час навчання військові відпрацьовують справжні польотні завдання, навички маскування, розробку тактики, керування дронами та інші задачі, які виконуватимуть на фронті".

Деталі: Федоров подякував тим, хто підтримує проєкт, донатить і відправляє власні дрони.

Відправити власний дрон чи донат можна на UNITED24.

"Разом ми створюємо сильний і ефективний технологічний фронт", – зазначив міністр.

Цьому передувало: 1 липня фандрейзингова платформа United24 разом із Генеральним штабом ЗСУ та Міністерством цифрової інформації оголосили про початок проєкту "Армія дронів".