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Стартовало обучение первых операторов Армии дронов – Федоров

Елена РощинаВторник, 12 июля 2022, 11:00
Разведка дроном, скриншот с видео Дронариум

Первые 150 человек начали учиться как операторы Армии дронов в военных целях.

Источник: министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров

Прямая речь: "Стартовало обучение первых 150 операторов Армии дронов в школе Дронариум. Во время обучения военные отрабатывают настоящие полетные задачи, навыки маскировки, разработку тактики, управление дронами и другие задачи, которые будут выполнять на фронте".

 

Детали: Федоров поблагодарил тех, кто поддерживает проект, донатит и отправляет собственные дроны.

Отправить свой дрон или донат можно на UNITED24.

 

"Вместе мы создаем сильный и эффективный технологический фронт", – отметил министр.

Этому предшествовало: 1 июля фандрейзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Министерством цифровой информации объявили о начале проекта "Армия дронов".

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Темы: армияоружиеФедоровтехнологии
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