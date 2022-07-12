Стартовало обучение первых операторов Армии дронов – Федоров

Первые 150 человек начали учиться как операторы Армии дронов в военных целях.

Источник: министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров

Прямая речь: "Стартовало обучение первых 150 операторов Армии дронов в школе Дронариум. Во время обучения военные отрабатывают настоящие полетные задачи, навыки маскировки, разработку тактики, управление дронами и другие задачи, которые будут выполнять на фронте".

Детали: Федоров поблагодарил тех, кто поддерживает проект, донатит и отправляет собственные дроны.

Отправить свой дрон или донат можно на UNITED24.

"Вместе мы создаем сильный и эффективный технологический фронт", – отметил министр.

Этому предшествовало: 1 июля фандрейзинговая платформа United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Министерством цифровой информации объявили о начале проекта "Армия дронов".