ЗМІ показали супутникові знімки наслідків масштабного удару по Новій Каховці

Судячи з супутникових знімків в ніч на 12 липня в Новій Каховці підірвалися цехи заводу "Укргідромех" та ще один великий ангар поруч.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Радіо Свобода порівняло супутникові знімки сервісу Planet.com околиць Каховської ГЕС до та після ракетного удару, завданого українською РСЗВ HIMARS.

У видання вказують, що при ударі особливо постраждали цехи заводу "Укргідромех" (верхня-ліва частина знімків) та великий ангар, який визначається сервісом Wikimapia.org як автотранспортне підприємство 16507 (нижня-права частина знімків).

Між ними розташовується ринок.

Що цьому передувало:

Пізно ввечері 11 липня Україна завдала удару по складах із боєприпасами в окупованій Новій Каховці. Очевидці публікували фото і відео масштабних вибухів у місті.