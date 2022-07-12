ЗМІ показали супутникові знімки наслідків масштабного удару по Новій Каховці
Вівторок, 12 липня 2022, 12:57
Судячи з супутникових знімків в ніч на 12 липня в Новій Каховці підірвалися цехи заводу "Укргідромех" та ще один великий ангар поруч.
Джерело: Радіо Свобода
Деталі: Радіо Свобода порівняло супутникові знімки сервісу Planet.com околиць Каховської ГЕС до та після ракетного удару, завданого українською РСЗВ HIMARS.
У видання вказують, що при ударі особливо постраждали цехи заводу "Укргідромех" (верхня-ліва частина знімків) та великий ангар, який визначається сервісом Wikimapia.org як автотранспортне підприємство 16507 (нижня-права частина знімків).
Між ними розташовується ринок.
Що цьому передувало:
- Пізно ввечері 11 липня Україна завдала удару по складах із боєприпасами в окупованій Новій Каховці. Очевидці публікували фото і відео масштабних вибухів у місті.
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