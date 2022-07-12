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ЗМІ показали супутникові знімки наслідків масштабного удару по Новій Каховці

"Українська правда"Вівторок, 12 липня 2022, 12:57
Фото: Planet.com

Судячи з супутникових знімків в ніч на 12 липня в Новій Каховці підірвалися цехи заводу "Укргідромех" та ще один великий ангар поруч.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Радіо Свобода порівняло супутникові знімки сервісу Planet.com околиць Каховської ГЕС до та після ракетного удару, завданого українською РСЗВ HIMARS.

У видання вказують, що при ударі особливо постраждали цехи заводу "Укргідромех" (верхня-ліва частина знімків) та великий ангар, який визначається сервісом Wikimapia.org як автотранспортне підприємство 16507 (нижня-права частина знімків).

Між ними розташовується ринок.

 
 

Що цьому передувало:

  • Пізно ввечері 11 липня Україна завдала удару по складах із боєприпасами в окупованій Новій Каховці. Очевидці публікували фото і відео масштабних вибухів у місті.  

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