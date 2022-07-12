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СМИ показали спутниковые снимки последствий масштабного удара по Новой Каховке

"Украинская правда"Вторник, 12 июля 2022, 12:57
Фото: Planet.com

Судя по спутниковым снимкам в ночь на 12 июля в Новой Каховке взорвались цеха завода "Укргидромех" и еще один ангар рядом.

Источник: Радио Свобода

Детали: Радио Свобода сравнило спутниковые снимки сервиса Planet.com окрестностей Каховской ГЭС до и после ракетного удара, нанесенного украинским РСЗО HIMARS.

В издании указывают, что при ударе особенно пострадали цеха завода "Укргидромех" (верхняя-левая часть снимков) и крупный ангар, определяемый сервисом Wikimapia.org как автотранспортное предприятие 16507 (нижняя-правая часть снимков).

 
 

Между ними размещается рынок.

Что этому предшествовало:

Поздним вечером 11 июля Украина нанесла удар по складам с боеприпасами в оккупированной Новой Каховке. Очевидцы публиковали фото и видео масштабных взрывов в городе.

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Темы: оружиеХерсон
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