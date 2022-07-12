Путін у Тегерані зустрінеться з Ердоганом
Вівторок, 12 липня 2022, 13:43
Президент Росії Володимир Путін 19 липня відвідає Тегеран, де візьме участь у тристоронньому саміті з президентом Ірану Ібрахімом Раїсі та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова
Пряма мова Пєскова: "Готується поїздка президента до Тегерана. Там відбудеться зустріч глав держав-гарантів астанінського процесу. Це, як відомо, процес зі сприяння сирійському врегулюванню".
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Деталі: Він додав, що буде і двостороння зустріч Путіна та Ердогана.
Вона також запланована на 19 липня.
Водночас Пєсков зазначив, що про можливість поновлення переговорів з Україною зараз не йдеться.
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Передісторія:
- 5 липня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що в наступні дні "посилить переговори" щодо розблокування експорту зерна з України морським шляхом і очікує на прогрес "протягом десяти днів".
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба застеріг від сподівань на швидку домовленість про гуманітарні коридори для зерна.
- 11 липня повідомлялося, що Ердоган у телефонній розмові з Путіним обговорив створення безпечних коридорів у Чорному морі для вивезення українського зерна.