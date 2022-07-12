Путін у Тегерані зустрінеться з Ердоганом

На фото зустріч Путіна та Ердогана у Сочі 29 вересня 2021 року. Фото із сайту Кремля

Президент Росії Володимир Путін 19 липня відвідає Тегеран, де візьме участь у тристоронньому саміті з президентом Ірану Ібрахімом Раїсі та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова

Пряма мова Пєскова: "Готується поїздка президента до Тегерана. Там відбудеться зустріч глав держав-гарантів астанінського процесу. Це, як відомо, процес зі сприяння сирійському врегулюванню".

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Деталі: Він додав, що буде і двостороння зустріч Путіна та Ердогана.

Вона також запланована на 19 липня.

Водночас Пєсков зазначив, що про можливість поновлення переговорів з Україною зараз не йдеться.

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