Путин в Тегеране встретится с Эрдоганом

На фото встреча Путина и Эрдогана в Сочи 29 сентября 2021 года. Фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин 19 июля посетит Тегеран, где примет участие в трехстороннем саммите с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Прямая речь Пескова: "Готовится поездка президента в Тегеран. Там состоится встреча глав государств-гарантов астанинского процесса. Это, как известно, процесс по содействию сирийскому урегулированию.

Детали: Он добавил, что будет и двусторонняя встреча Путина и Эрдогана.

Она запланирована также на 19 июля.

Вместе с тем Песков отметил, что о возможности возобновления переговоров с Украиной сейчас речь не идет.

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