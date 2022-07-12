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Путин в Тегеране встретится с Эрдоганом

Ирина БалачукВторник, 12 июля 2022, 13:43
На фото встреча Путина и Эрдогана в Сочи 29 сентября 2021 года. Фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин 19 июля посетит Тегеран, где примет участие в трехстороннем саммите с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова

Прямая речь Пескова: "Готовится поездка президента в Тегеран. Там состоится встреча глав государств-гарантов астанинского процесса. Это, как известно, процесс по содействию сирийскому урегулированию.

Детали: Он добавил, что будет и двусторонняя встреча Путина и Эрдогана.

Она запланирована также на 19 июля.

Вместе с тем Песков отметил, что о возможности возобновления переговоров с Украиной сейчас речь не идет.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 5 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в последующие дни "усилит переговоры" по разблокированию экспорта зерна из Украины морским путем и ожидает прогресса "в течение десяти дней".
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предостерег от надежд на скорую договоренность о гуманитарных коридорах для зерна.
  • 11 июля сообщалось, что Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным обсудил создание безопасных коридоров в Черном море для вывоза украинского зерна.

Темы: РосcияТурцияПутинЭрдоган
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