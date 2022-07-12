Путин в Тегеране встретится с Эрдоганом
Вторник, 12 июля 2022, 13:43
Президент России Владимир Путин 19 июля посетит Тегеран, где примет участие в трехстороннем саммите с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова
Прямая речь Пескова: "Готовится поездка президента в Тегеран. Там состоится встреча глав государств-гарантов астанинского процесса. Это, как известно, процесс по содействию сирийскому урегулированию.
Реклама:
Детали: Он добавил, что будет и двусторонняя встреча Путина и Эрдогана.
Она запланирована также на 19 июля.
Вместе с тем Песков отметил, что о возможности возобновления переговоров с Украиной сейчас речь не идет.
ВИДЕО ДНЯ
Предыстория:
- 5 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в последующие дни "усилит переговоры" по разблокированию экспорта зерна из Украины морским путем и ожидает прогресса "в течение десяти дней".
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предостерег от надежд на скорую договоренность о гуманитарных коридорах для зерна.
- 11 июля сообщалось, что Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным обсудил создание безопасных коридоров в Черном море для вывоза украинского зерна.