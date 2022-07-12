Лукашенко уже розказує, що НАТО готується напасти на Росію "через Україну і Білорусь"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вкотре заявив, що НАТО збирається напасти на Росію "через Україну і через Білорусь".

Джерело: повідомлення телеграм-каналу "Пул первого", що висвітлює діяльність Лукашенка

Пряма мова Лукашенка: "Країнами Заходу, за відвертого диригування США, послідовно, методично і навіть всупереч власним національним інтересам, бажанню народів, руйнується система глобальної безпеки…

Реклама:

Під виглядом підсилення захисту Європи і різного роду оборонних навчань країнами НАТО формується "броньований кулак", який очевидно створюється не для захисту. Військові це бачать. Більше того, в останній час (і ми це детально обговорювали вчора з президентом РФ) розробляються стратегічні плани нападу на Росію. І головний напрямок удару (історія повторюється) через Україну і через Білорусь"

Деталі: Лукашенко також сказав, що "новоявлені хрестоносці" з НАТО вирішили, що наступає "підходящий момент для чергового кидка на Схід".

Виступаючи перед своїми військовими він також заявив, що "сучасні фашисти країн НАТО нікуди не ділися". Через це начебто Лукашенко у лютому наказав закрити західний кордон.

ВІДЕО ДНЯ

Зауважимо, Білорусь надає свої території і повітряний простір для російських військ і з території Білорусі здійснювалися удари по території України.

Передісторія: