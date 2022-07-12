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Лукашенко уже рассказывает, что НАТО готовится напасть на Россию "через Украину и Беларусь"

Александр ШумилиВторник, 12 июля 2022, 14:19
Photo by Contributor/Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что НАТО собирается напасть на Россию "через Украину и через Беларусь".

Источник: сообщение телеграмм-канала "Пул первого", освещающего деятельность Лукашенко

Прямая речь Лукашенко: "Странами Запада, при откровенном дирижировании США, последовательно, методично и даже вопреки собственным национальным интересам, желанию народов, разрушается система глобальной безопасности…

Под видом усиления защиты Европы и разного рода оборонительных учений, странами НАТО формируется "бронированный кулак", который, очевидно, создается не для защиты. Военные это видят. Более того, в последнее время (и мы подробно обсуждали это вчера с президентом РФ) разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара (история повторяется) через Украину и через Беларусь"

Детали: Лукашенко также сказал, что "новоявленные крестоносцы" из НАТО решили, что наступает "подходящий момент для очередного броска на Восток". 

Выступая перед своими военными, он также заявил, что "современные фашисты стран НАТО никуда не делись". Поэтому Лукашенко в феврале якобы приказал закрыть западную границу.

Отметим, что Белоруссия предоставляет свои территории и воздушное пространство для российских войск и с территории Беларуси совершались удары по территории Украины.

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Предыстория:

Лукашенко уже не раз заявлял, что Украина готовилась напасть на Россию, а также на Беларусь.

Темы: ЛукашенкоНАТОРосcияУкравтодор
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