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Окупанти заздрять ювелірній роботі української арти та мінометників - СБУ

Валентина РоманенкоВівторок, 12 липня 2022, 15:05

Перехоплені Службою безпеки України телефонні розмови окупантів свідчать, що російські загарбники заздрять "ювелірній" роботі українських мінометників та артилеристів.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: На оприлюдненому нині записі командир російської розвідроти скаржиться другові, що вони ледь втримують позиції в селищі Довгеньке на Харківщині.

За його словами, українські захисники ефективно використовують дрони для аеророзвідки і потім прицільно б'ють по російській техніці.

Дослівно окупант: "У них мінометники та артилеристи точно стріляють, прям п*здець. Вони пристрелені …"

Дослівно спецслужба: "І це обговорення СБУ перехопила ще до Нової Каховки, Херсону та Чорнобаївки – тобто до того, як ЗСУ почали використовувати високоточні HIMARS.

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Тож зараз у російських загарбників палає ще більше – у прямому, і переносному сенсах".

Теми: СБУвійна
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