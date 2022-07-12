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Оккупанты завидуют ювелирной работе украинской арты и минометчиков - СБУ

Валентина РоманенкоВторник, 12 июля 2022, 15:05

Перехваченные Службой безопасности Украины телефонные разговоры оккупантов свидетельствуют, что российские захватчики завидуют "ювелирной" работе украинских минометчиков и артиллеристов.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: На обнародованной записи командир российской разведроты жалуется другу, что они едва удерживают позиции в поселке Довгеньке на Харьковщине.

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По его словам, украинские защитники эффективно используют дроны для аэроразведки и затем прицельно бьют по российской технике.

Дословно оккупант: У них миномётчики и артиллеристы точно стреляют, прям п#здец. Они пристреленные…"

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Дословно спецслужба: "И это обсуждение СБУ перехватила еще до Новой Каховки, Херсона и Чернобаевки – то есть до того, как ВСУ начали использовать высокоточные HIMARS.

Поэтому сейчас у российских захватчиков пылает еще больше – в прямом и переносном смыслах".

Темы: СБУвойна
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